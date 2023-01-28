Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Страсбурге заявила западным союзникам, что думает о войне Германии с Россией. После этого всё больше немцев стали требовать её отставки. О росте недовольства политикой главы МИД Германии информирует Exxpress.at.
"Эти слова служат доказательством того, что Германия и другие страны Евросоюза являются непосредственными конфликтующими сторонами на Украине и воюют против России", — сообщили журналисты немецкого издания.
Правительство Германии сделало попытку сгладить напряжённость. Заместитель официального представителя кабинета Кристиане Хоффманн отметила, что НАТО и ФРГ не участвуют в конфликте на Украине.
Генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза Мартин Хубер заявил, что Бербок представляет опасность для безопасности страны. Он отметил, что глава МИД уговаривает ввязаться в события, происходящие между РФ и Украиной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бербок заявила, что Европа ведёт войну против России.