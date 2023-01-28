Exxpress: в ФРГ призвали к отставке главу МИД Бербок за слова о войне Германии с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Страсбурге заявила западным союзникам, что думает о войне Германии с Россией. После этого всё больше немцев стали требовать её отставки. О росте недовольства политикой главы МИД Германии информирует Exxpress.at.

"Эти слова служат доказательством того, что Германия и другие страны Евросоюза являются непосредственными конфликтующими сторонами на Украине и воюют против России", — сообщили журналисты немецкого издания.

Правительство Германии сделало попытку сгладить напряжённость. Заместитель официального представителя кабинета Кристиане Хоффманн отметила, что НАТО и ФРГ не участвуют в конфликте на Украине.

Генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза Мартин Хубер заявил, что Бербок представляет опасность для безопасности страны. Он отметил, что глава МИД уговаривает ввязаться в события, происходящие между РФ и Украиной.