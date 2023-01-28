Глава итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто заявил, что третья мировая война начнётся с вхождения танков ВС РФ в Киев.
"Третья мировая война начнётся в тот момент, когда русские танки достигнут Киева и границ Европы", — цитирует министра обороны итальянское издание Askanews.
Военный чиновник призвал западные страны сделать всё, чтобы этого не допустить, и пообещал, что его страна продолжит снабжать украинских боевиков различным вооружением.
"Мы делаем это для того, чтобы кризис не взорвался и не стал ещё больше", — заверил Крозетто.
Он также добавил, что у современной Европы отсутствует опыт решения подобных проблем.
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