После освобождения Артёмовска, Краматорска и Славянска российским подразделениям будет открыта дорога на Одессу, и за этим сразу последует реакция Польши, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Сейчас Киев пытается обороняться с помощью последних резервов, а значит за взятием Краматорска и Славянска рухнет вся оперативная устойчивость ВСУ в регионе.
"У нас открывается путь во внутренние районы Украины. А там мы выходим в степи, весна, прямое направление Одесса-Николаев", — пояснил Матвийчук в интервью агентству "Белта".
Политолог заверил, что после этого Зеленский будет просить о помощи Варшаву.
"Видели как Дуда обнимался с Зеленским. Я боюсь, что они договорились под шумок: Зеленский снимает все войска с Западной Украины, перебрасывает их на восточный фронт. А Польша занимает этот регион", — предположил специалист.
В этом случае российской армии придётся сражаться уже с Польшей, но не как с членом НАТО, а как с союзником Украины, отметил эксперт.
Ранее американские аналитики заявили, что отсутствие топлива для "прожорливых" танков Abrams станет большой проблемой для ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.