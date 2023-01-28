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Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов

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После освобождения Артёмовска, Краматорска и Славянска российским подразделениям будет открыта дорога на Одессу, и за этим сразу последует реакция Польши, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов

Сейчас Киев пытается обороняться с помощью последних резервов, а значит за взятием Краматорска и Славянска рухнет вся оперативная устойчивость ВСУ в регионе.

"У нас открывается путь во внутренние районы Украины. А там мы выходим в степи, весна, прямое направление Одесса-Николаев", — пояснил Матвийчук в интервью агентству "Белта".

Политолог заверил, что после этого Зеленский будет просить о помощи Варшаву.

"Видели как Дуда обнимался с Зеленским. Я боюсь, что они договорились под шумок: Зеленский снимает все войска с Западной Украины, перебрасывает их на восточный фронт. А Польша занимает этот регион", — предположил специалист.

В этом случае российской армии придётся сражаться уже с Польшей, но не как с членом НАТО, а как с союзником Украины, отметил эксперт.

Ранее американские аналитики заявили, что отсутствие топлива для "прожорливых" танков Abrams станет большой проблемой для ВСУ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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