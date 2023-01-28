В Дании заявили, что новые танки не спасут ВСУ и Украину

Поставки западных и европейских танков Украине не спасут ни ВСУ, ни сам киевский режим, заявили датские военные аналитики. По их мнению, прежде чем вывести тяжёлую технику на поле боя, её необходимо освоить.

Кроме того, как уточнили эксперты, раньше у киевского режима не было "никаких танков" и ВСУ возлагают слишком большие надежды на новую технику.

"Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут её. Это совсем не так", — цитирует военного эксперта Клауса Матисена DR.

Авторы уточняют, что речь идёт о поставках 73 танков разных типов из:

Германии,

США,

Польши,

Великобритании.