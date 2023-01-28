Жители Франции восхитились выступлением российского депутата Госдумы Петра Толстого в эфире французского телевидения. При этом зрители раскритиковали журналистов, которые пытались "утопить" политика.
В эфире журналисты обсуждали с российским депутатом положение дел на Украине и спецоперацию. Толстой поразил французов своими чёткими и обоснованными высказываниями.
"Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим "журналистским" судом", — заявил один из комментаторов под видео канала BFM.
"Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого", — поддержал другой зритель.
Французов поразило как упорно ведущие пытались скомпрометировать российского политика.
"Журналистам надо посоветовать брать пример с Толстого, классный парень. Против журналисты уровня свинарника. Респект", — резюмировали пользователи.
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