Жители Франции восхитились выступлением российского депутата Госдумы Петра Толстого в эфире французского телевидения. При этом зрители раскритиковали журналистов, которые пытались "утопить" политика.

В эфире журналисты обсуждали с российским депутатом положение дел на Украине и спецоперацию. Толстой поразил французов своими чёткими и обоснованными высказываниями.

"Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим "журналистским" судом", — заявил один из комментаторов под видео канала BFM.

"Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого", — поддержал другой зритель.