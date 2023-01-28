Index: в Закарпатье этнические венгры неделями прячутся на чердаках от мобилизации

В Закарпатье жители пожаловались, что мужчины вынуждены скитаться неделями по чердакам, чтобы не попасться украинским службам для мобилизации. Этнические венгры сетуют, что некоторым удаётся на время избежать повестки за взятку в 6-10 тысяч долларов.

Кроме того, украинских военных совершенно не волнует в каком положении человек находится и повестки раздают всем подряд "неожиданно, жестоко и яростно".

"Один мужчина отказался идти в армию, потому что у него дома лежит больная беспомощная пожилая мать, которая нуждается в уходе. Солдаты, проводившие призыв, сказали, что это личная проблема, которая не может быть препятствием для мобилизации, — передаёт венгерский портал Index. — Большинство мужчин, которые не хотят попасть на фронт, прячутся на чердаке".

По данным издания, мужчины бояться выйти даже в магазин. Военные комиссары караулят людей в барах и банках. Тем, кому удаётся договориться, стоимость свободы обходится в 6-10 тысяч долларов.

Ранее этнические венгры уже жаловались на мобилизацию и уточняли, что за счёт закарпатских мужчин Киев намерен пополнить потери в Угледаре.