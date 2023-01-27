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Глава Минобороны Писториус: отмена воинской обязанности в Германии была ошибкой

Мир

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, не стоило отменять воинскую обязанность в стране. Об этом глава оборонного ведомства заявил в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.

Глава Минобороны Писториус: отмена воинской обязанности в Германии была ошибкой

"Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой", — сказал Писториус.

Министр уточнил, что считает так вовсе не из-за нынешнего украинского кризиса. Писториус напомнил о той связи, которая была раньше между армией и гражданским обществом, однако вернуть сегодня те времена не удастся, а потому нужно стараться повысить престиж вооружённых сил в глазах современных молодых людей.

При этом министр не хотел бы, чтобы власти навязывали службу молодёжи, он мечтает, чтобы это был её сознательный выбор.

Всеобщей воинской обязанности в Германии нет с 1 июля 2011 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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