По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, не стоило отменять воинскую обязанность в стране. Об этом глава оборонного ведомства заявил в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.
"Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой", — сказал Писториус.
Министр уточнил, что считает так вовсе не из-за нынешнего украинского кризиса. Писториус напомнил о той связи, которая была раньше между армией и гражданским обществом, однако вернуть сегодня те времена не удастся, а потому нужно стараться повысить престиж вооружённых сил в глазах современных молодых людей.
При этом министр не хотел бы, чтобы власти навязывали службу молодёжи, он мечтает, чтобы это был её сознательный выбор.
Всеобщей воинской обязанности в Германии нет с 1 июля 2011 года.
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