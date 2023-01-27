Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил с Афганистаном.
Об этом сообщил в соцсетях официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Он подчеркнул, что такие пренебрежительные заявления венгерского премьера категорически неприемлемы.
"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", — отметил чиновник.
По словам Николенко, посол Венгрии будет вызван в МИД для "откровенного разговора". Дипломат добавил, что возможно принятие и других мер реагирования.
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