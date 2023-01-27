Соловьёв и Кедми поспорили из-за заявления Бербок о "войне Европы и России"

Телеведущий Владимир Соловьёв и политолог Яков Кедми поспорили из-за заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне Европы и России". По словам Кедми, поставки оружия не свидетельствуют участия страны в военном конфликте.

Владимир Соловьёв полагает, что заявление Бербок можно трактовать как "объявление войны".

"Никто войну не объявлял. Ты хочешь говорить о танках, о поставках оружия? Я тебе скажу. Сколько оружия поставил СССР Египту и Сирии? В каждом батальоне сидел ваш офицер, Генштаб советской армии планировал их операции. Мы что, говорили, что это война с вами? Нет, никогда. Советский Союз поставлял оружие, но это была война с Египтом", — цитирует Кедми "ПолитРоссия".

В ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января депутат из Норвегии Ингрид Шу попросила Анналену Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ глава МИД ФРГ заявила, что взаимные обвинения европейских стран и сравнение объёмов военной помощи не помогут Украине.

"Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга",- сказала Анналена Бербок.

По словам главы МИД Германии, споры в принятии решений по поставкам вооружения Украине разделяют Европу.

Это заявление вызвало большой резонанс. Спустя некоторое время во внешнеполитическом ведомстве Германии решили объяснить, что же имела ввиду Бербок.

В МИД Германии заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта. А заявление Анналены Бербок там объяснили так, что она призвала Европу "совместно выступить против этой войны".

"Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении её индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта", — пояснили в МИД.