Кадыров заявил, что все западные страны являются приверженцами сатанизма

Рамзан Кадыров назвал спецоперацию "священной войной для всех мусульман". Гневную реакцию главы Чеченской республики вызвало очередное сожжение Корана в Копенгагене. Кадыров назвал Европу "натовскими псами" и "сатанистской мразотой". И пообещал "давить натовцев" после сожжения Корана.

"Циничные лицемеры из числа руководства этих стран еще имеют наглость открещиваться от нападок на религиозные чувства людей, и ни слова о том, что такие свинские акции проходят под чутким контролем полиции, а значит с позволения той же власти. Сплошное двуличие и ничего более", — пишет Кадыров.

По мнению главы Чечни, как бы европейские лидеры не хотели откреститься от Гитлера и его идей, но факт налицо: в Европе сейчас процветает такая же сегрегация, как и при нацистском режиме.

"Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении", — отметил Кадыров.

По его мнению, покушаясь на святыни Европа показывает, что для неё самой ничего святого в мире не осталось.

Ранее Рravda.ru писала, что Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.