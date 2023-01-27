Рамзан Кадыров назвал спецоперацию "священной войной для всех мусульман". Гневную реакцию главы Чеченской республики вызвало очередное сожжение Корана в Копенгагене. Кадыров назвал Европу "натовскими псами" и "сатанистской мразотой". И пообещал "давить натовцев" после сожжения Корана.
"Циничные лицемеры из числа руководства этих стран еще имеют наглость открещиваться от нападок на религиозные чувства людей, и ни слова о том, что такие свинские акции проходят под чутким контролем полиции, а значит с позволения той же власти. Сплошное двуличие и ничего более", — пишет Кадыров.
По мнению главы Чечни, как бы европейские лидеры не хотели откреститься от Гитлера и его идей, но факт налицо: в Европе сейчас процветает такая же сегрегация, как и при нацистском режиме.
"Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении", — отметил Кадыров.
По его мнению, покушаясь на святыни Европа показывает, что для неё самой ничего святого в мире не осталось.
Ранее Рravda.ru писала, что Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.
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