Баширов: Зеленского держат на серии капельниц, чтобы он мог появляться на публике

Похоже, хакеры скоро получат доступ к медицинской карте президента Украины Владимира Зеленского, которая является тайной из тайн, и данные о состоянии его здоровья будут опубликованы. Об этом пишет политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

"Дождёмся сливов от даркнета, но уже известно, что парня держат на целой серии капельниц, чтобы он мог продолжать появляться на людях и в видеоформате каждый день. А внутренние органы не железные, знаете ли", — заметил эксперт.

Он также добавил, что по Киеву такие слухи в разных сочетаниях ходят уже три месяца.

Однако именно сейчас от Зеленского начали активно "отстраиваться" другие игроки, понимая, что он может "сгореть на работе" в любой момент, заключил аналитик.