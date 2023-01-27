Экс-сотрудник Пентагона Таунсенд рассказал о головной боли ВСУ с танками Leopard и Abrams

Вооружённым силам Украины будет трудно использовать разношёрстную боевую технику стран НАТО, которая нуждается в уходе и обслуживании, сообщает издание Foreign Policy.

По словам авторов материала, армия Украины получит от западных стран "сборную солянку" из боевых машин, каждой из которых нужно своё топливо, свои запчасти, свой обученный персонал и специфическое обслуживание.

"Это всё равно, что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях, самостоятельно проводить техническое обслуживание, пока в тебя стреляют", — так описал ситуацию, в которую попадут ВСУ, бывший сотрудник Пентагона Джим Таунсенд.

Ранее издание Washington Post сообщило, что набор натовских танков вряд ли поможет Украине победить, поскольку украинских солдат ещё нужно будет обучить управлять этими боевыми машинами.