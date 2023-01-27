Пушилин: расследуя преступления на Украине, Запад выйдет на себя

Если дело дойдёт до "международного трибунала по Украине", он может превратиться в "грязное циничное шоу", а истинные виновные в убийствах мирных граждан в Донбассе так и не будут наказаны.

А если расследование вести честно и объективно, Запад выйдет сам на себя, считает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин напомнил, что все последние годы самые видные европейские политики — Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Борис Джонсон, — открыто лгали, говоря, что Минские соглашения на самом деле были фикцией, и никто и не думал их исполнять. От "трибунала по Украине" в этом свете нет причин ждать чего-то другого, уверен политик.

"Нет сомнений, что "международный трибунал" будет еще одним грязным циничным шоу, далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, развязанного киевским режимом и теми, кто за ним стоит", — сказал Пушилин журналистам.

Западу ничего не стоит использовать трибунал как повод для манипуляций, как это принято в странах ЕС и США, и попытаться "свалить вину с больной головы на здоровую".

"Если бы они проводили объективное расследование, то у них были бы все шансы, как в том анекдоте, в ходе следственных действий выйти на самих себя", — добавил Пушилин.