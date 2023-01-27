Глава МО Носатый: у Молдавии нет денег кормить солдат, они приносят еду из дома

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что солдаты Национальной армии не обеспечиваются питанием за счёт государства. Об этом сообщается в материале EADaily.

Прежняя администрация военного ведомства резко сократила социальный пакет, поэтому молодые люди не хотят служить в войсках и заключать контракты.

"Это правда, что солдаты приносят еду из дома. Поверьте, это правда", — сообщил Носатый.

На данный момент численность Национальной армии Молдавии составляет около семи тысяч военных. По мнению Носатого, для небольшого государства — это нормально.