Политолог прокомментировал слова Трампа о "мире на Украине за 24 часа": набирает очки

Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он мог бы договориться о мире на Украине за 24 часа, прокомментировал в беседе с Pravda.ru политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По мнению аналитика, здесь есть два момента. Во-первых, Трамп ведёт сейчас свою предвыборную кампанию, он находится в центре внимания, поэтому его заявления резонируют. А сам он набирает очки в борьбе за президентское кресло.

Во-вторых, до выборов ещё два года, и всякое возможно, заметил аналитик.

"Разговоры о том, что в Америке может произойти государственный или военный переворот сегодня есть. И где-то не напрямую, но они обсуждаются, связанные с той ситуацией, которая сложилась вокруг Байдена и вообще в руководстве Демократической партии", — объяснил собеседник издания.

Сегодня сценарий этого госпереворота, когда к власти могут прийти военные, которые могут в чрезвычайных условиях вернуть человека, про которого не скажешь, что он с улицы, что у него нет опыта руководства и он вообще какой-то чужак, считает Васильев.

Так можно объяснить запутанную ситуацию, которая происходит в Америке. Но не нужно забывать, что у Трампа действительно политические инстинкты, и он в этом плане расстановку сил в верхах очень хорошо понимает.

"Да, он делает иногда популистские заявления. Но он ещё и понимает озабоченность, страх правящего класса страны, который в один прекрасный момент вдруг может понять, что Америка без руководства, то есть то, чего никогда не было", — заключил эксперт.