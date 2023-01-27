Захарова заявила о намерении Запада повысить ставки в украинском конфликте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад заботится не об обороне Украины, а о том, чтобы нанести России максимальный ущерб.

Захарова напомнила, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении использовать вооружение НАТО для нанесения ударов по российским городам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу.

"Всё это является ещё одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведёт к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идёт, Киев и его натовские кураторы готовы на всё, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В пятницу, 27 января Захарова заявила, что "сходка" стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" является попыткой усугубить украинский конфликт.