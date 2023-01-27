Канцлер ФРГ Шольц признал историческую ответственность Германии за Холокост

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на историческую ответственность Германии за Холокост.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советскими войсками был освобождён концентрационный лагерь Освенцим, который находился на оккупированной территории Польши.

"Нами не забыты страдания 6 млн убитых евреев и страдания тех, кто остался жив. Чтобы этого никогда не повторилось, в этот день мы напоминаем о нашей исторической ответственности за Холокост", — цитирует немецкого канцлера ТАСС.

Массовое уничтожение евреев является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке. Во время Второй мировой войны нацистская Германия и её союзники убили две трети евреев, проживавших в Европе. Люди умирали в результате массовых расстрелов, а также смертельных условий жизни в концентрационных лагерях.