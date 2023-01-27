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Канцлер ФРГ Шольц признал историческую ответственность Германии за Холокост

Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на историческую ответственность Германии за Холокост.

Канцлер ФРГ Шольц признал историческую ответственность Германии за Холокост

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советскими войсками был освобождён концентрационный лагерь Освенцим, который находился на оккупированной территории Польши.

"Нами не забыты страдания 6 млн убитых евреев и страдания тех, кто остался жив. Чтобы этого никогда не повторилось, в этот день мы напоминаем о нашей исторической ответственности за Холокост", — цитирует немецкого канцлера ТАСС.

Массовое уничтожение евреев является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке. Во время Второй мировой войны нацистская Германия и её союзники убили две трети евреев, проживавших в Европе. Люди умирали в результате массовых расстрелов, а также смертельных условий жизни в концентрационных лагерях.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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