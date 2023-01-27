Полковник Макгрегор заявил о поражении США в противостоянии с Россией

Соединённые Штаты недооценили РФ в вооружённом конфликте с Украиной. Из-за этого Вашингтон проигрывает в столкновении с Москвой. Такое заявление высказал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — сказал он в статье для The American Conservative.

РФ имеет скрытый военный потенциал и может устоять, несмотря на западные экономические санкции.

Ранее США применяли свою мощь в боях со слабыми противниками в развивающихся странах. На этот раз Белый использует Украину для противостояния с Россией. Однако ВСУ не добиваются успехов на фронтах, неся крупные потери в технике, которую предоставил Запад.

"Предсказуемо, что растёт разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинских поражений", — отметил Макгрегор.

Полковник считает, что США и НАТО будут отчаянно пытаться победить Россию, несмотря на нежелание некоторых членов Североатлантического альянса перехода СВО к тотальному военному конфликту с Москвой.