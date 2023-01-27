Журнал Stern: Эрдоган, желая закрепить власть, разжигает в мире опасные конфликты

Новый печатный выпуск авторитетного немецкого журнала Stern вышел с фотографией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке и заголовком "Поджигатель".

Как сообщает Aydinlik, незадолго до этого с подобной обложкой перед читателями предстал британский журнал The Economist. Отмечается, что западные журналисты обрушились с критикой на турецкого лидера, обвинив его в беспринципной борьбе за власть в собственной стране, Сирии и ФРГ.

"Чтобы закрепить за собой власть, президент Турции разжигает опасные конфликты, в том числе на территории Германии", — сказано в анонсе на обложке Stern.

Эрдоган может одержать победу на грядущих президентских выборах в Турции, хотя общественность "предпочитает обратное", подчёркивает издание.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не поддержит стремление Швеции войти в состав Североатлантического альянса после скандальной акции в Стокгольме.