Новый печатный выпуск авторитетного немецкого журнала Stern вышел с фотографией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке и заголовком "Поджигатель".
Как сообщает Aydinlik, незадолго до этого с подобной обложкой перед читателями предстал британский журнал The Economist. Отмечается, что западные журналисты обрушились с критикой на турецкого лидера, обвинив его в беспринципной борьбе за власть в собственной стране, Сирии и ФРГ.
"Чтобы закрепить за собой власть, президент Турции разжигает опасные конфликты, в том числе на территории Германии", — сказано в анонсе на обложке Stern.
Эрдоган может одержать победу на грядущих президентских выборах в Турции, хотя общественность "предпочитает обратное", подчёркивает издание.
Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не поддержит стремление Швеции войти в состав Североатлантического альянса после скандальной акции в Стокгольме.
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