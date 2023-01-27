Киев откажется от участия в Олимпийских Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, если спортсменов из России и Белоруссии допустят к соревнованиям.
Об этом сообщил глава министерства молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт, реагируя на решение Международного Олимпийского Комитета допустить россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом.
"Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях", — отметил украинский спортивный функционер.
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