Украина откажется от участия в Олимпиаде-2024 из-за российских и белорусских спортсменов

Киев откажется от участия в Олимпийских Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, если спортсменов из России и Белоруссии допустят к соревнованиям.

Об этом сообщил глава министерства молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт, реагируя на решение Международного Олимпийского Комитета допустить россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом.

"Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях", — отметил украинский спортивный функционер.