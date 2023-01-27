Собчак о введении санкций против Белоруссии: тоже провалились как нация?

Ксению Собчак возмутили санкции Евросоюза против простого белорусского народа.

Журналистка назвала забавным решение западных стран наказать Белоруссию за то, что Александр Лукашенко помогал Владимиру Путину вести СВО.

"Санкции эти, конечно же, скажутся не только на власти или абстрактной большой экономике, но и на людях", — написала Собчак в своëм микроблоге.

Она увидела в этом "некоторую неувязочку".

Собчак перечислила обвинения, которые предъявляются россиянам.

"Мы преступники, которые ответственны коллективно за 24 февраля, потому что не митингуем в едином порыве многомиллионными толпами и вообще провалились как нация", — объяснила журналистка, как смотрит мир на граждан РФ.

Ксения напомнила, что белорусы активно протестовали 2,5 года назад, но Запад не относится к ним со снисхождением. Она считает, что введëнные санкции ударят по гражданам Белоруссии.