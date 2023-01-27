Newsweek: отсутствие топлива для "прожорливых" Abrams станет большой проблемой для ВСУ

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби вспомнил, что украинская армия столкнётся с "вопиющей" проблемой при эксплуатации американских танков M1 Abrams.

"Есть определенный тип топлива, который питает "Абрамс", и мы должны убедиться, что это горючее доступно для Украины", — отметил он в ходе выступления.

Слова американского политика подтвердил отставной майор армии США Джон Спенсер.

"Заправка будет проблемой для Украины. Когда я был там в июле, в стране были длинные очереди и пустые заправочные станции", — заявил офицер в интервью изданию Newsweek.

Авторы материала также напоминают, что Abrams не зря прозвали "топливным боровом": чтобы поддерживать свои ходовые качества, машина поглощает "от 1,5 до 3 галлонов на милю" (от 3,5 до 7 литров на километр).