Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби вспомнил, что украинская армия столкнётся с "вопиющей" проблемой при эксплуатации американских танков M1 Abrams.
"Есть определенный тип топлива, который питает "Абрамс", и мы должны убедиться, что это горючее доступно для Украины", — отметил он в ходе выступления.
Слова американского политика подтвердил отставной майор армии США Джон Спенсер.
"Заправка будет проблемой для Украины. Когда я был там в июле, в стране были длинные очереди и пустые заправочные станции", — заявил офицер в интервью изданию Newsweek.
Авторы материала также напоминают, что Abrams не зря прозвали "топливным боровом": чтобы поддерживать свои ходовые качества, машина поглощает "от 1,5 до 3 галлонов на милю" (от 3,5 до 7 литров на километр).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.