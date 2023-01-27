Бывший глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что возглавляй он сейчас американскую администрацию, украинский конфликт был бы урегулирован за сутки мирным путём.
"Даже сейчас, если бы я был президентом (США. — Прим. ред.), то смог бы договориться о конце этого ужасного конфликта в течение 24 часов", — заявил он своей странице в соцсети.
Трамп уже не раз упрекал Джо Байдена за проведение ошибочной политики. По его словам, Вашингтону нужно добиваться мирных переговоров, а не тратить миллионы долларов на поддержку Киева, так как это может закончиться мировой войной.
Ранее американский аналитик отметил, что цели Киева и Белого дома в украинском конфликте кардинально различаются.
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