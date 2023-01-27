Трамп заявил, что на прекращение конфликта на Украине ему хватило бы 24 часа

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что возглавляй он сейчас американскую администрацию, украинский конфликт был бы урегулирован за сутки мирным путём.

"Даже сейчас, если бы я был президентом (США. — Прим. ред.), то смог бы договориться о конце этого ужасного конфликта в течение 24 часов", — заявил он своей странице в соцсети.

Трамп уже не раз упрекал Джо Байдена за проведение ошибочной политики. По его словам, Вашингтону нужно добиваться мирных переговоров, а не тратить миллионы долларов на поддержку Киева, так как это может закончиться мировой войной.

Ранее американский аналитик отметил, что цели Киева и Белого дома в украинском конфликте кардинально различаются.