Читатели Daily Mail назвали Зеленского безумцем из-за просьбы о самолётах

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к НАТО поставить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолёты заставила читателей британской газеты The Daily Mail усомниться в его психическом здоровье. Они выразили своё мнение об этом в комментариях к статье издания.

Один из подписчиков предположил, что Зеленский сошёл с ума, и поведёт всех по пути невозврата.

Второй посоветовал "клоунам в Киеве" просить о мире Россию.

"Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеётся над нами", — добавил третий комментатор.

Западу пора проигнорировать его постоянные требования, иначе станет неизбежной третья мировая война, заключил четвёртый читатель.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал срочно звершить "безумный конфликт", так как, по его мнению, после западных танков Украина получит ядерное оружие.