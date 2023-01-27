Просьба президента Украины Владимира Зеленского к НАТО поставить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолёты заставила читателей британской газеты The Daily Mail усомниться в его психическом здоровье. Они выразили своё мнение об этом в комментариях к статье издания.
Один из подписчиков предположил, что Зеленский сошёл с ума, и поведёт всех по пути невозврата.
Второй посоветовал "клоунам в Киеве" просить о мире Россию.
"Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеётся над нами", — добавил третий комментатор.
Западу пора проигнорировать его постоянные требования, иначе станет неизбежной третья мировая война, заключил четвёртый читатель.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал срочно звершить "безумный конфликт", так как, по его мнению, после западных танков Украина получит ядерное оружие.
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