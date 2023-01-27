ООН задолго до начала спецоперации на Украине фиксировали жалобы граждан страны на СБУ. Согласно документу, мирных жителей пытали спецслужбы и обвиняли в "связях" с Россией.
Такие данные содержатся в письме главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер от 2019 года.
"Во время визита в Бахмутское УИН №6 сотрудники миссии провели конфиденциальную беседу с Григорием Михайловым 24.06.1987 года рождения, который пожаловался на незаконное задержание, пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников Службы безопасности Украины", — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Так, Михайлову СБУ пытались подбросить оружие и жестокими пытками заставляли признать, что он работает на Россию. В письме Богнер также фигурируют и другие случаи.
"Миссия неоднократно документировала подобные случаи нарушения прав задержанных лиц по обвинениям, связанными с конфликтами, со стороны СБУ в Донецкой и Луганской областях", — констатирует Богнер.
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