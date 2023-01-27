РИА Новости: ООН задолго до начала СВО фиксировала жалобы на пытки со стороны СБУ

ООН задолго до начала спецоперации на Украине фиксировали жалобы граждан страны на СБУ. Согласно документу, мирных жителей пытали спецслужбы и обвиняли в "связях" с Россией.

Такие данные содержатся в письме главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер от 2019 года.

"Во время визита в Бахмутское УИН №6 сотрудники миссии провели конфиденциальную беседу с Григорием Михайловым 24.06.1987 года рождения, который пожаловался на незаконное задержание, пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников Службы безопасности Украины", — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Так, Михайлову СБУ пытались подбросить оружие и жестокими пытками заставляли признать, что он работает на Россию. В письме Богнер также фигурируют и другие случаи.

"Миссия неоднократно документировала подобные случаи нарушения прав задержанных лиц по обвинениям, связанными с конфликтами, со стороны СБУ в Донецкой и Луганской областях", — констатирует Богнер.