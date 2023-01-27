В Швеции огорчились из-за "неприятной привычки" России: готовимся к ядерной атаке

Швеция принимает ряд по подготовке к возможной "ядерной атаке" со стороны России, заявил начальник штаба Вооружённых сил страны Микаэль Классон. Он уточнил, что у Москвы есть "неприятная привычка" — делать то, что обещала.

Как подчеркнул Классон, ему платят за то, чтобы он разбирался в "худших сценариях" из возможных.

"У России есть неприятная привычка делать то, что она обещает. А мне платят за то, чтобы я думал о худшем сценарии. Я не говорю, что угроза стала чрезмерно большой, просто она присутствует, как один компонент среди многих других. Я не могу сказать о том, как именно мы готовимся, когда речь идёт о ядерном оружии, но ряд мер уже приняты", — заявил начальник ВС Швеции журналистам.

Какие конкретно меры принимает Швеция на фоне "ядерной угрозы" Классон так и не рассказал, как и то, откуда у ВС страны сведения о ней.