В США назвали "выживание" Украины победой в СВО

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что победой для Украины можно понимать её "выживание и процветание".

По её словам, однако, Киев должен самостоятельно определить, что для него "победа" в спецоперации.

"Да, мы считаем, что Украина может восстановить суверенитет, чтобы выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. Украина определит, в чем заключается победа, верно? — заявила Нуланд на выступлении в конгрессе. — Я считаю, и, думаю, все мы считаем, что если мы определяем победу как выживание Украины и её процветание как более чистого, демократического государства".

По словам Нуланд, одержать "чистую победу" киевский режим сможет только при поддержке стан Запада.