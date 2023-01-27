Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что победой для Украины можно понимать её "выживание и процветание".
По её словам, однако, Киев должен самостоятельно определить, что для него "победа" в спецоперации.
"Да, мы считаем, что Украина может восстановить суверенитет, чтобы выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. Украина определит, в чем заключается победа, верно? — заявила Нуланд на выступлении в конгрессе. — Я считаю, и, думаю, все мы считаем, что если мы определяем победу как выживание Украины и её процветание как более чистого, демократического государства".
По словам Нуланд, одержать "чистую победу" киевский режим сможет только при поддержке стан Запада.
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