В Германии боятся, что военная поддержка Киева может спровоцировать начало новой мировой войны

Владимир Зеленский хочет потребовать, чтобы страны НАТО ввели войска на Украину. Такое мнение начали высказывать граждане Германии в соцсетях после известий о передаче немецких танков ВСУ. Люди опасаются, что следующим шагом Берлина будет ввод войск на территорию Украины и участие в СВО в качестве стороны конфликта.

Опасения усиливаются тем, что запросы Украины всё возрастают. После согласия на поставку танков, Киев уже требует другую технику. Граждане уверены, что главная цель Зеленского — заставить европейские страны ввязаться в конфликт на стороне Украины.

"И как только ему дадут самолёты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть знают, кого они поддерживают", — написал один из пользователей.

Правда.ру ранее цитировала военкора Александра Коца, который считает, что западные танки для Украины переехали "красные линии" России.