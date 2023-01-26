Борис Джонсон признался в "дипломатической имитации" формата переговоров по Украине

Борис Джонсон признался, что "нормандский формат" переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". По его словам, переговорный процесс должен был ввести Россию в заблуждение относительно реальных целей Запада и затянуть время. Ни одна из принимавших в нём участия западных стран не была заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились", — сказал он в интервью телеканалу "Рада".

В декабре схожую мысль озвучила в интервью газете Die Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала заключение Минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". Позже ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее Правда. ру писала о визите экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.