Марков о предложении США смягчить санкции против РФ: "Предлагают капитулировать"

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление представителей США о готовности смягчить антироссийские санкции.

Марков объяснил, что Америка обещает ослабление санкционного давления в обмен на вывод российских войск с Украины. Такое предложение озвучила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Специальная комиссия на эту тему объявлена Госдепартаментом США. Предлагают капитулировать и в обмен предлагают опять самолёты пустить в Европу", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Ранее Виктория Нуланд объяснила, что у США не получится передать танки Киеву к началу весеннего наступления.