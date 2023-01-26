Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление представителей США о готовности смягчить антироссийские санкции.
Марков объяснил, что Америка обещает ослабление санкционного давления в обмен на вывод российских войск с Украины. Такое предложение озвучила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Специальная комиссия на эту тему объявлена Госдепартаментом США. Предлагают капитулировать и в обмен предлагают опять самолёты пустить в Европу", — написал политический эксперт в своём микроблоге.
Ранее Виктория Нуланд объяснила, что у США не получится передать танки Киеву к началу весеннего наступления.
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