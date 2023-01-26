Вице-премьер Италии Сальвини выразил недовольство выступлением Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

По мнению министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини, выступление украинского лидера Владимира Зеленского на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо — это совершенно лишнее.

"Не знаю, как он поет. У меня другие предпочтения", — сказал Сальвини, которого цитирует информационное агентство Askanews.

Так политик отреагировал на информацию о видеообращении Зеленского, которое запланировано на последний день фестиваля.

Сальвини подчеркнул, что на фестивале должна звучать исключительно музыка, и выразил надежду на как можно более скорое завершение украинского конфликта.