По мнению министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини, выступление украинского лидера Владимира Зеленского на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо — это совершенно лишнее.
"Не знаю, как он поет. У меня другие предпочтения", — сказал Сальвини, которого цитирует информационное агентство Askanews.
Так политик отреагировал на информацию о видеообращении Зеленского, которое запланировано на последний день фестиваля.
Сальвини подчеркнул, что на фестивале должна звучать исключительно музыка, и выразил надежду на как можно более скорое завершение украинского конфликта.
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