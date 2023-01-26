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Трамп предупредил, что поставки танков Украине могут спровоцировать ядерную войну

Мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решение Запада о поставках Украине танков может привести к ядерной войне.

Трамп предупредил, что поставки танков Украине могут спровоцировать ядерную войну

В среду, 25 января американский лидер Джо Байден пообещал передать Киеву 31 танк M1 Abrams и сотни единиц другой бронетехники.

"Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", — сказал Трамп.

Ранее он не раз выражал опасения по поводу того, что украинский конфликт может перерасти в ядерный. Также Трамп отмечал, что если бы американцы его переизбрали на второй срок, то он не допустил бы ситуации, которая сейчас происходит на Украине.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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