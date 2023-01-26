Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решение Запада о поставках Украине танков может привести к ядерной войне.
В среду, 25 января американский лидер Джо Байден пообещал передать Киеву 31 танк M1 Abrams и сотни единиц другой бронетехники.
"Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", — сказал Трамп.
Ранее он не раз выражал опасения по поводу того, что украинский конфликт может перерасти в ядерный. Также Трамп отмечал, что если бы американцы его переизбрали на второй срок, то он не допустил бы ситуации, которая сейчас происходит на Украине.
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