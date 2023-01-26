"МК" выяснил, почему "воюющий за Путина" Макгрегор пророчит Киеву поражение

Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор сознательно идет вразрез с Вашингтоном. Его высказывания о слабых местах обладает американского танка Abrams и отчаянии, охватившем Пентагон, заставляют задуматься, не является ли полковник "агентом Кремля".

"МК" проанализировал биографию Макгрегора. Он боевой офицер, участвовал в локальных конфликтах. Его мечтой было создание мощной армии и реформы в стиле морской пехоты. Но именно амбиции и презрение к шаблонам сыграли с полковником злую шутку. Поняв, что карьера зашла в тупик, он уволился из армии.

Макгрегор единственный, кто говорит правду. Он первым заявил об "исламизации Европы" из-за притока мигрантов, открыто назвал Сороса "марксистом" и не скрывал своих симпатий к России.

При этом игнорировать его не получается - слишком высок авторитет Макгрегора в политике. Многие считают, что он возглавляет так называемое "путинское крыло" в Республиканской партии.

О некоторых эпизодах политика Правда.ру уже писала ранее.