Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор сознательно идет вразрез с Вашингтоном. Его высказывания о слабых местах обладает американского танка Abrams и отчаянии, охватившем Пентагон, заставляют задуматься, не является ли полковник "агентом Кремля".
"МК" проанализировал биографию Макгрегора. Он боевой офицер, участвовал в локальных конфликтах. Его мечтой было создание мощной армии и реформы в стиле морской пехоты. Но именно амбиции и презрение к шаблонам сыграли с полковником злую шутку. Поняв, что карьера зашла в тупик, он уволился из армии.
Макгрегор единственный, кто говорит правду. Он первым заявил об "исламизации Европы" из-за притока мигрантов, открыто назвал Сороса "марксистом" и не скрывал своих симпатий к России.
При этом игнорировать его не получается - слишком высок авторитет Макгрегора в политике. Многие считают, что он возглавляет так называемое "путинское крыло" в Республиканской партии.
О некоторых эпизодах политика Правда.ру уже писала ранее.
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