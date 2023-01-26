Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России

Польские власти получили определённый план действий, в котором Варшава должна была согласиться на вхождение Украины в состав России в случае быстрого поражения Киева. Об этом заявил экс-министр финансов страны Яцек Ростовский.

"Я считаю, что в правящей партии "Право и справедливость" до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план "Б", — цитирует его слова Do Rzeczy.

Ростовский призвал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого рассказать правду, поскольку есть косвенные доказательства.