Польские власти получили определённый план действий, в котором Варшава должна была согласиться на вхождение Украины в состав России в случае быстрого поражения Киева. Об этом заявил экс-министр финансов страны Яцек Ростовский.
"Я считаю, что в правящей партии "Право и справедливость" до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план "Б", — цитирует его слова Do Rzeczy.
Ростовский призвал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого рассказать правду, поскольку есть косвенные доказательства.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.