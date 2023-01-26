ВЗГЛЯД: США указали место РФ после завершения СВО на Украине

США надеются на выигрыш Украины в СВО и строят планы на жизнь после ослабления России.

В Вашингтоне анонсировали передачу ВСУ танков Abrams для наступления в Донбассе и оккупации Крыма. Госсекретарь Энтони Блинкен уверен в том, что помощь Запада поможет Киеву достичь желаемых результатов и изменить ситуацию на передовой.

Об этом сигнализируют слова политика о том, что после завершения СВО Штаты продолжат "сдерживать" РФ, чтобы Кремль не смог подготовиться к новому удару по находящимся под влиянием НАТО странам.

Как отмечают журналисты издания "Взгляд", США открыто дают понять, что антироссийские санкции никуда не исчезнут, а мир вновь погрузится в атмосферу холодной войны.