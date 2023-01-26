США надеются на выигрыш Украины в СВО и строят планы на жизнь после ослабления России.
В Вашингтоне анонсировали передачу ВСУ танков Abrams для наступления в Донбассе и оккупации Крыма. Госсекретарь Энтони Блинкен уверен в том, что помощь Запада поможет Киеву достичь желаемых результатов и изменить ситуацию на передовой.
Об этом сигнализируют слова политика о том, что после завершения СВО Штаты продолжат "сдерживать" РФ, чтобы Кремль не смог подготовиться к новому удару по находящимся под влиянием НАТО странам.
Как отмечают журналисты издания "Взгляд", США открыто дают понять, что антироссийские санкции никуда не исчезнут, а мир вновь погрузится в атмосферу холодной войны.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.