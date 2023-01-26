Сатановский заявил о планах Польши переписать историю Освенцима за счёт России

Потомки узников Освенцима даже не могут предположить, что сейчас делают страны коллективного Запада и польские власти. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. Ранее Варшава не пригласила Москву на мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Освенцима.

"Поляки готовятся к войне с нами, именно поэтому они не приглашают российских дипломатов", — указал эксперт.

Российская сторона жёстко отреагировала на подобные действия и чётко заявила, что переписывание истории Великой Отечественной войны недопустимо. Если сейчас закрыть глаза на происходящее, то это повлечёт за собой не менее страшные последствия, считает политолог.

"Кроме того, переписывание производится именно за счёт России, чтобы свести до нуля вину Запада и в Холокосте, и в пособничестве Гитлеру. В прошлую войну пытались уничтожить всех евреев, сейчас хотят покончить со всеми русскими", — подчеркнул Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.