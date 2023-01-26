Трамп: после западных танков Украина получит ядерные бомбы

Угроза начала ядерного конфликта возникнет после того как Украина получит танки от стран Запада. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что сначала будут танки, а потом последуют ядерные бомбы, и призвал немедленно завершить "этот безумный конфликт".

"Это так просто", — заметил Трамп в своей соцсети.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор назвал танки M1 Abrams, которые США собираются поставить Киеву, катастрофой и объяснил, что у них существует множество проблем, а на Украине их двигатель быстро забьётся песком и грязью.