Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о том, что южном, центральном, юго-западном регионах Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры.
"Есть попадания и повреждения… В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", — отмечается в сообщении "Укрэнерго".
Там добавили, что в стране наблюдается значительный дефицит электроэнергии в системе.
Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит несколько раз в неделю. Последняя атака была зафиксирована в четверг, 26 января. Взрывы прозвучали в Одессе, Киеве и Винницы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.