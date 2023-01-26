"Укрэнерго" об атаке по энергообъектам: "Есть попадания и повреждения"

Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о том, что южном, центральном, юго-западном регионах Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры.

"Есть попадания и повреждения… В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", — отмечается в сообщении "Укрэнерго".

Там добавили, что в стране наблюдается значительный дефицит электроэнергии в системе.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит несколько раз в неделю. Последняя атака была зафиксирована в четверг, 26 января. Взрывы прозвучали в Одессе, Киеве и Винницы.