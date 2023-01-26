Пилько: Многие страны мира негласно поддерживают Россию

Не стоит говорить о политической изоляции России в связи с конфликтом на Украине, поскольку две трети стран мира либо нейтральны, либо негласно поддерживают Москву, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

По мнению Пилько, строящийся на американской гегемонии однополярный мир надоел многим. Но открыто бросить вызов Штатам никто не решается, и Россия в этом вопросе — первопроходец.

"Если получится успешно завершить войну на Украине, то у Москвы появятся явные союзники, а не большая группа сочувствующих стран. В случае неудачи Россия станет страной с ограниченным суверенитетом, похожей на Германию или Японию. Причём о возвращении субъектности на международной арене ей предстоит забыть на десятилетия. То есть выбор очень жёсткий: или стратегическая победа, или политическая капитуляция. Причём в сегодняшней ситуации постоянного повышения ставок со стороны США и их союзников первый вариант возможен только в том случае, если Россия тоже включится в эту игру, создав для Соединённых Штатов запредельные угрозы в сфере безопасности", — написал Пилько.