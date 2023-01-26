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Advance: Зеленский провёл кадровые чистки для удовлетворения западных спонсоров

Мир

Масштабная коррупционная чистка в структурах украинской власти была организована для удовлетворения западных спонсоров Киева. Об этом пишет хорватское издание Advance.

Advance: Зеленский провёл кадровые чистки для удовлетворения западных спонсоров

По словам автора материала, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, что от него требует Запад, ведь он нуждается в военной помощи НАТО. Как подчеркнул обозреватель, именно после запуска кадровых чисток США и их партнёры объявили о новых поставках тяжёлой техники для украинской армии. Он назвал громкие отставки и увольнения на Украине спланированными.

"Отчасти чистка стала неожиданной, ведь окружение Зеленского казалось достаточно стабильным с начала конфликта", — отмечается в публикации.

Кроме того, автор допустил, что списки украинских чиновников, которые были отправлены в отставку, составлялись на Западе.

Ранее Зеленский объяснил череду увольнений на Украине "устранением мешающих проблем".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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