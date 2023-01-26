Advance: Зеленский провёл кадровые чистки для удовлетворения западных спонсоров

Масштабная коррупционная чистка в структурах украинской власти была организована для удовлетворения западных спонсоров Киева. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По словам автора материала, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, что от него требует Запад, ведь он нуждается в военной помощи НАТО. Как подчеркнул обозреватель, именно после запуска кадровых чисток США и их партнёры объявили о новых поставках тяжёлой техники для украинской армии. Он назвал громкие отставки и увольнения на Украине спланированными.

"Отчасти чистка стала неожиданной, ведь окружение Зеленского казалось достаточно стабильным с начала конфликта", — отмечается в публикации.

Кроме того, автор допустил, что списки украинских чиновников, которые были отправлены в отставку, составлялись на Западе.

Ранее Зеленский объяснил череду увольнений на Украине "устранением мешающих проблем".