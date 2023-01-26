Эллвуд: Строительство оружейного завода в Польше поможет Украине выиграть в СВО

Председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд выступил с инициативой о строительстве в Польше оружейного завода для нужд ВСУ.

Эллвуд провёл параллели с заводом микрочипов в Тайване, который собираются построить на острове США.

"Надо сделать то же самое с Украиной. Чтобы Киев мог закупать всё там, в соответствии со своими нуждами и стандартами НАТО", — цитирует консерватора издание The Telegraph.

Британский политик подчеркнул, что запасы ВСУ на исходе, а военная помощь Запада не всегда поступает вовремя, поэтому строительство оружейного завода в соседней Польше увеличит шансы Украины победить Россию в рамках СВО.