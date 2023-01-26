Песков: Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина

Дмитрий Песков рассказал об отношениях Путина и Зеленского. Ответ на этот вопрос он дал в ходе брифинга с журналистами. По словам пресс-секретаря президента России, Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина.

"Мы знаем, с какими обещаниями избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне", — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует возможность переговоров с Владимиром Путиным.