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Песков: Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина

Мир

Дмитрий Песков рассказал об отношениях Путина и Зеленского. Ответ на этот вопрос он дал в ходе брифинга с журналистами. По словам пресс-секретаря президента России, Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина.

"Мы знаем, с какими обещаниями избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне", — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует возможность переговоров с Владимиром Путиным.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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