Дмитрий Песков рассказал об отношениях Путина и Зеленского. Ответ на этот вопрос он дал в ходе брифинга с журналистами. По словам пресс-секретаря президента России, Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина.
"Мы знаем, с какими обещаниями избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне", — сказал пресс-секретарь президента России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует возможность переговоров с Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.