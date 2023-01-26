Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым

Жители Украине не понимают, что президент Владимир Зеленский и западные партнёры Киева провоцируют Россию. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его мнению, действия киевского руководства приведут к тому, что "на головы людей посыпятся ракеты", против которых западные танки бессильны.

"Сегодняшние атаки с воздуха — даже не прелюдия к тому Армагеддону, который уже скоро может произойти на территории Украины", — заявил Кива в своём Telegram-канале.

Возможное наступление украинской армии на Крым спровоцирует мощные удары ракетами, после чего будет поставлена точка, заключил политик.