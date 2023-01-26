Жители Украине не понимают, что президент Владимир Зеленский и западные партнёры Киева провоцируют Россию. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
По его мнению, действия киевского руководства приведут к тому, что "на головы людей посыпятся ракеты", против которых западные танки бессильны.
"Сегодняшние атаки с воздуха — даже не прелюдия к тому Армагеддону, который уже скоро может произойти на территории Украины", — заявил Кива в своём Telegram-канале.
Возможное наступление украинской армии на Крым спровоцирует мощные удары ракетами, после чего будет поставлена точка, заключил политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.