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Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Мир

Недалеко от украинской границы проходят учения польской армии. Журналисты издания "Русская Весна" проанализировали причины данных событий. Они предположили, что эти военные манёвры станут отправной точкой для наступлений Польши на Киев, Минск, Москву (с предварительным захватом Калининграда).

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Как сообщают корреспонденты проекта Onet, власти Варшавы анонсировали в марте 2023 года учения военнослужащих продолжительностью 30 дней. Министерство обороны уже отправляло 200 тысяч повесток резервистам. Жители были недовольны данным решением и попросили разъяснить ситуацию.

Руководитель Центрального военного вербовочного центра Мирослав Брыс сообщил, что учения проводятся для усовершенствования навыков призывников в работе с современным оружием. Это позволит не допустить к участию в боевых действиях людей, не имеющих военный опыт.

Однако польский эксперт Лешек Сыкульский считает, что эти манёвры являются политической авантюрой армии. Общественный активист Александр Яцек напомнил, что 97% жителей выступают против участия Варшавы в СВО на Украине.

"Соединённые Штаты используют Польшу в качестве стратегической буферной зоны. И, к сожалению, я очень обеспокоен тем, что Польшу могут склонить воевать на территории Украины", — сказал Сыкульский.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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