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РИА Новости: западные танки для Украины переехали "красные линии" России

Мир

Споры среди стран коллективного Запада по поводу поставок тяжёлой артиллерии на Украину закончились. США направят в Киев танки Abrams, Европа — Leopard 2, а Британия — Challenger. Франция ещё не решила насчёт своих танков Leclerc. В общей сложности Украина получит более сотни единиц боевых машин, которые "переехали" так называемые красные линии России. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

РИА Новости: западные танки для Украины переехали "красные линии" России

Он отметил, что использование настолько "разношерстного зоопарка" создаст для украинской армии некоторые проблемы, среди которых дорогостоящее обслуживание, снаряды разного типа и большое количество топлива.

"Тем не менее сотня современных танков для ВСУ — серьёзная помощь", — указал Коц.

Киевское руководство создаёт в Полтавской области новую бригаду, которая будет оснащена западной бронетехникой. Военный аналитик подчеркнул, что это только начало, поскольку к лету ВСУ способны сформировать несколько ударных корпусов.

"Если в первый год конфликта российские войска воевали, по сути, с "зеркалом", сделанным по советским лекалам, то в будущем придётся иметь дело фактически со сборной армией Североатлантического альянса", — сделал вывод эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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