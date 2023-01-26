Поставки 14 танков Leopard не смогут помочь украинской армии изменить ход боевых действий в свою пользу. Однако за решением Германии может стоять ряд иных соображений политического и стратегического характера. Об этом заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
"Мне кажется, что это скорее акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно", — указал он в беседе с РИА Новости.
Розе считает, что один танк на поле боя превращается в бесполезную машину. Только в случае скоординированных манёвров бронетанковых войск может получиться результат, но этого нельзя добиться за несколько недель, подчеркнул экс-офицер. Кроме того, танки Leopard потребляют много топлива и нуждаются в сложном ремонте.
"Решение о поставке танков протолкнул не сам Берлин, который пытался этому противиться так долго, как это было возможно, а вдохновитель западной агрессии сидит в Вашингтоне", — отметил Розе.
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