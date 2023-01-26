AgoraVox: санкции против атомной отрасли России обернутся против Запада

Если Запад утвердит ограничения в отношении атомной отрасли РФ, они вернутся к нему бумерангом. Об этом сообщает AgoraVox.

По словам обозревателя Патриса Браво, Россия обладает мощным комплексом атомных предприятий, на которых трудятся свыше 250 тысяч человек. Кроме того, он назвал Москву одним из главных поставщиков технологий обогащения урана и крупнейшим экспортёром топлива.

Как пояснил журналист, в 2021–2022 годах США и Франция нарастили закупки урана у России, поэтому западные атомные электростанции (АЭС) серьёзно пострадают в случае ужесточения антироссийских санкций. Браво поддержал инициативу венгерского премьера Виктора Орбана по отказу от ограничительных мер против атомной отрасли РФ.

"Такие санкции обернутся против самих государств Европы", — заключил обозреватель.

Ранее руководитель Евросовета Шарль Мишель признал, что западным странам становится всё сложнее принимать новые ограничения в отношении Москвы.