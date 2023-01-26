Отопление домов зимой становится роскошью для многих жителей Великобритании. Как ранее и предсказывали эксперты, энергетический кризис привёл к первой смерти человека.
"Пожилая пенсионерка умерла от переохлаждения после того, как пожаловалась врачу, что не может позволить себе отапливать свой дом", — сообщает издание The Daily Mail.
По словам авторов материала, 87-летняя Барбара Болтон не смогла оплатить отопление, а потому её пришлось госпитализировать 11 декабря прошлого года. Несмотря на все усилия врачей, британка скончалась 5 января.
Как гласит запись в медицинской карте, смертельное лёгочное заболевание было вызвано длительной гипотермией из-за слишком низкой температуры в доме женщины.
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