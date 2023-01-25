В руководстве США работают одни "ненормальные психопаты" как госсекретарь Энтони Блинкен, который пытается обвинить Россию в украинском конфликте. Такое заявление сделал экс-кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов Аджаму Барака в Twitter*.
Политик подчеркнул, что государство, которое бросает обвинения в сторону России из-за военных действий, применяло насилие к другим народам и странам после начала своего существования. Барака не один раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс.
Политик считает, что использование Минских соглашений по Донбассу было уловкой для подготовки военного конфликта с РФ. По мнению Бараки, Украина является "пушечным мясом" для американских элит. Её используют для удовлетворения геополитических амбиций.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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