Политик из США Барака заявил, что госсекретарь Блинкен опозорился из-за выпада против президента РФ Путина

В руководстве США работают одни "ненормальные психопаты" как госсекретарь Энтони Блинкен, который пытается обвинить Россию в украинском конфликте. Такое заявление сделал экс-кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов Аджаму Барака в Twitter*.

Политик подчеркнул, что государство, которое бросает обвинения в сторону России из-за военных действий, применяло насилие к другим народам и странам после начала своего существования. Барака не один раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс.

Политик считает, что использование Минских соглашений по Донбассу было уловкой для подготовки военного конфликта с РФ. По мнению Бараки, Украина является "пушечным мясом" для американских элит. Её используют для удовлетворения геополитических амбиций.



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