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Гаврилов: к передаче танков Киеву Германию подтолкнула "палочная система"

Мир

Причиной, по которой Германия согласилась на отправку танков Leopard Украине, стала "палочная система" НАТО. Такое мнение высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Гаврилов: к передаче танков Киеву Германию подтолкнула "палочная система"

Дипломат признался, что следить за тем, как члены НАТО "обрабатывали" Германию, долго отказывавшуюся передавать Киеву свои танки, было чрезвычайно интересно.

Гаврилов отметил, что методы воздействия "цивилизованного Запада" на тех, кто хочет действовать по-своему, а не плясать под дудку США, давно всем знакомы.

"Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина". По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "леопардов". Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куётся трансатлантическая "солидарность", — сказал Гаврилов в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов подчеркнул, что с немецкими танками Россия намерена поступать так же, как и с остальным натовским оружием — уничтожать на поле боя.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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